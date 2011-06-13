Мугинова (Шакирова) Равиля Халимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугинова (Шакирова) Равиля Халимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1938

Дата смерти

13.06.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938

Отец: Шакиров Халим Ильясович

Мать: Шакирова Гильмиджамал

Рождение ребёнка
26.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мугинов Мирзагит Насретдинович

Белореченск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Белореченск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мугинов Мирзагит Насретдинович

Место жительства
Неизвестно
Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.06.2011
Белореченск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
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