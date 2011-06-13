Мугинова (Шакирова) Равиля Халимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1938
Дата смерти13.06.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938
Отец: Шакиров Халим Ильясович
Мать: Шакирова Гильмиджамал
Рождение ребёнка
26.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мугинов Мирзагит Насретдинович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.06.2011