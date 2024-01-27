Бояршинов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1981
Сын: Бояршинов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Бояршинова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
26.10.1990
Сын: Бояршинов Станислав Владимирович
Мать ребёнка: Бояршинова Елена Владимировна