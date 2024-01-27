Бояршинов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояршинов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бояршинов Николай Васильевич

Мать: Бояршинова Алевтина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зацаринская Екатерина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояршинова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
31.05.1981

Сын: Бояршинов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Бояршинова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
26.10.1990

Сын: Бояршинов Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Бояршинова Елена Владимировна

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