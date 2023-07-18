Ахманова (Ахманова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахманова (Ахманова) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.?.1900

Муж: Ахманов Андрей

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Успенская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1900

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ахманов Андрей

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ахманов Андрей

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1906

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Ахманов Андрей

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно