Ахманова (Ахманова) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.?.1900
Муж: Ахманов Андрей
Успенская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1900
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ахманов Андрей
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ахманов Андрей
Рождение ребёнка
14.04.1906
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Ахманов Андрей
Смерть
Неизвестно