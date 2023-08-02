Злыгастев Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлыгастев Вячеслав

Злыгастев Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1961

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1991