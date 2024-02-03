Сысоев Виктор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысоев Емельян
Мать: ба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Галина Викторовна
Мать ребёнка: Сысоева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Сысоева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Сысоева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева ?
Смерть
Неизвестно