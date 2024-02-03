Сысоев Виктор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Виктор Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Емельян

Мать: ба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Галина Викторовна

Мать ребёнка: Сысоева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Сысоева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Сысоева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева ?

Смерть
Неизвестно

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