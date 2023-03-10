Савримович Аврелиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савримович Аврелиан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Савримович Владимир Аврелианович

Мать ребёнка: Савримович Августа

ул. Блохина, д.23, кв.11 (место жит.)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Савримович Генрих

Мать ребёнка: Савримович Августа

Рождение ребёнка
1889

Сын: Савримович Павел

Мать ребёнка: Савримович Августа

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