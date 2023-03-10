Савримович Аврелиан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Савримович Владимир Аврелианович
Мать ребёнка: Савримович Августа
ул. Блохина, д.23, кв.11 (место жит.)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Савримович Генрих
Мать ребёнка: Савримович Августа
Рождение ребёнка
1889
Сын: Савримович Павел
Мать ребёнка: Савримович Августа