Шарипов Шакир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти18.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Шарипова) Сания
Мать ребёнка: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә
Рождение ребёнка
09.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә
Рождение ребёнка
01.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә
Смерть
18.08.1985