Шарипов Шакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Шакир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

18.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Шарипова) Сания

Мать ребёнка: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә

Рождение ребёнка
09.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә

Рождение ребёнка
01.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә

Смерть
18.08.1985

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