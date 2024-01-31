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Пьянов Семен Касьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова -- Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
05.09.1908

Дочь: Пьянова Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Пьянова -- Евдокия Борисовна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.1908

Дочь: Пьянова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Пьянова -- Евдокия Борисовна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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