Варушева Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варушева Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Егор (Георгий) Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
05.07.1937

Сын: Вахрушев Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Вахрушев Егор (Георгий) Егорович (Георгиевич)

Бегеш, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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