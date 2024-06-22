Варушева Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1937
Сын: Вахрушев Тимофей Егорович
Отец ребёнка: Вахрушев Егор (Георгий) Егорович (Георгиевич)
Бегеш, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно