Петухов Виктов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1952
Дата смерти04.04.2020
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1952
Отец: Петухов Петр
Мать: Петухова Антонина
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.04.2020