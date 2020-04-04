Петухов Виктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Виктов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1952

Дата смерти

04.04.2020

Пол

Мужской

Отец

После 1926 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1952

Отец: Петухов Петр

Мать: Петухова Антонина

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.04.2020
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