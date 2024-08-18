Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Фёдор

Рождение ребёнка
02.01.1924

Дочь: (Новожилова) Анастасия

Отец ребёнка: Новожилов Фёдор

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