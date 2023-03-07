Файзуллина (Губайдуллина) Мавтуха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллина (Губайдуллина) Мавтуха

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Место рождения

Тюрюшево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Губайдуллин Валиулла

Мать: не указана

Тюрюшево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1937

Дочь: Нуркаева Флюра

Отец ребёнка: Файзуллин Икрам

Сабаево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фарида

Отец ребёнка: Файзуллин Икрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзуллин Ахмет

Отец ребёнка: Файзуллин Икрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзуллин Икрам

Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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