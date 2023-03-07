Файзуллина (Губайдуллина) Мавтуха
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Губайдуллин Валиулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1937
Дочь: Нуркаева Флюра
Отец ребёнка: Файзуллин Икрам
Сабаево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фарида
Отец ребёнка: Файзуллин Икрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзуллин Ахмет
Отец ребёнка: Файзуллин Икрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Файзуллин Икрам
Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан