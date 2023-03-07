Самохин Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.2006
Дочь: Самохина Ангелина Юрьевна
Мать ребёнка: Харченко Екатерина Каримовна
Победино, Краснознаменский, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.09.2010
Дочь: Самохина Ева Юрьевна
Мать ребёнка: Харченко Екатерина Каримовна
Бракосочетание
Неизвестно