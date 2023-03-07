Самохин Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохин Юрий Николаевич

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Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

25.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.2006

Дочь: Самохина Ангелина Юрьевна

Мать ребёнка: Харченко Екатерина Каримовна

Победино, Краснознаменский, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.09.2010

Дочь: Самохина Ева Юрьевна

Мать ребёнка: Харченко Екатерина Каримовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Екатерина Каримовна

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