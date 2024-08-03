Варвара Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1819 ст.
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Место жительства
После 02.11.1819 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.
Сын: Ефим Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила (Гавриил) Яковлев
Рождение ребёнка
03.01.1828 ст.
Дочь: Домна Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила (Гавриил) Яковлев
Рождение ребёнка
21.07.1830 ст.
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила (Гавриил) Яковлев
Смерть
Неизвестно