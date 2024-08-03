Варвара Андреева Около 1799 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Варвара Андреева

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
02.11.1819 ст.

Муж: Гаврила (Гавриил) Яковлев

Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Место жительства
После 02.11.1819 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.

Сын: Ефим Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила (Гавриил) Яковлев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1828 ст.

Дочь: Домна Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила (Гавриил) Яковлев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1830 ст.

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила (Гавриил) Яковлев

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ракитино, Рузский, Московская область

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