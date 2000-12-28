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Шептунов Владимир Венифадьевич

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Место рождения

Туричино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.02.1938

Дата смерти

28.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1938

Отец: Шептунов Венифадий

Мать: Иванова Вера Михайловна

Туричино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1962

Дочь: Родионова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Шептунова Светлана Сергеевна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1970

Дочь: Иванова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Шептунова Светлана Сергеевна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шептунова Светлана Сергеевна

Смерть
28.12.2000
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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