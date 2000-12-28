Шептунов Владимир Венифадьевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1938
Дата смерти28.12.2000
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1938
Отец: Шептунов Венифадий
Мать: Иванова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
02.01.1962
Дочь: Родионова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Шептунова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
10.04.1970
Дочь: Иванова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Шептунова Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2000