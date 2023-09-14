Модестова Феодосия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Отец ребёнка: Модестов Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Дочь: Таисья Ивановна
Отец ребёнка: Модестов Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
02.06.1916 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Модестов Иван Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно