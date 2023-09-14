Модестова Феодосия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модестова Феодосия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Сын: Модестов Павел Иванович

Отец ребёнка: Модестов Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Дочь: Таисья Ивановна

Отец ребёнка: Модестов Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
02.06.1916 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Модестов Иван Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модестов Иван Харлампиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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