Арсентьева (Косталева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева (Косталева) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косталев Василий Петрович

Мать: Косталева Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсентьев Николай Михайлов

Отец ребёнка: Арсентьев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсентьев Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Арсентьев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсентьев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Арсентьев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсентьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Арсентьев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсентьев Михаил

Смерть
Неизвестно
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