Арсентьева (Косталева) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсентьев Николай Михайлов
Отец ребёнка: Арсентьев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсентьев Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Арсентьев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсентьев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Арсентьев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсентьев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Арсентьев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсентьев Михаил
Смерть
Неизвестно