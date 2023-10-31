Черепкова (Воронова) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1977
Рождение ребёнка
12.10.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черепков Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
21.04.2007
Дочь: Черепкова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Черепков Александр Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно