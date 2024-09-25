Скрыльников Георгий Петрович 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрыльников Георгий Петрович

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

05.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Скрыльников Пётр Семёнович

Мать: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Призыв на военную службу
1941
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Кзыл-Ординский РВК, Казахская ССР, Кзыл-Ординская область
Участие в бою
С 22.06.1941 по 31.12.1941
Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
30.09.1941
Фокино, город Фокино, Брянская область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
С 15.08.1942 по 16.08.1942
Скляево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
С 10.09.1942 по 27.10.1942
Дуброво, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
29.10.1942
Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
Около 05.12.1942
Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
05.12.1942
Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Ленинградская область, Полавский район, д. Сорокино, западнее. Убит
Захоронение (военное)
07.12.1942
Федорково, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Воинское захоронение д. Ясная Поляна

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