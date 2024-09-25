Скрыльников Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти05.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Скрыльников Пётр Семёнович
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1941
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Кзыл-Ординский РВК, Казахская ССР, Кзыл-Ординская область
Участие в бою
С 22.06.1941 по 31.12.1941
Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
30.09.1941
Фокино, город Фокино, Брянская область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
С 15.08.1942 по 16.08.1942
Скляево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
С 10.09.1942 по 27.10.1942
Дуброво, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
29.10.1942
Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
981 стрелковый полк 253 стрелковой дивизии (III)
Участие в бою
Около 05.12.1942
Смерть
05.12.1942
Ленинградская область, Полавский район, д. Сорокино, западнее. Убит
Захоронение (военное)
07.12.1942
Федорково, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Воинское захоронение д. Ясная Поляна