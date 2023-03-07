Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Матвеевна

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Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1657 г.р.

Мать

1664 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Глумов Матвей Васильевич

Мать: Глумова Федора Максимовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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