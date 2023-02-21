Осипова (Букреева) Анисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1879
Рождение ребёнка
1879
Сын: Осипов Владимир Давидович
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.01.1881
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Бакулина Пелагея Давидовна
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.07.1888
Сын: Осипов Владимир Давидович
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.02.1890
Дочь: Евдокия Давидовна
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.09.1892
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.03.1895
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зотова Иулиания Давидовна
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
31.01.1900
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.08.1902
Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич
Смерть
Неизвестно