Осипова (Букреева) Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Букреева) Анисия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1879

Муж: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Осипов Владимир Давидович

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Рождение ребёнка
16.01.1881

Сын: Осипов Антоний Давидович

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Бакулина Пелагея Давидовна

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1888

Сын: Осипов Владимир Давидович

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1890

Дочь: Евдокия Давидовна

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1892

Сын: Осипов Сергей Давидович

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1895

Сын: Осипов Василий Давидович

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Зотова Иулиания Давидовна

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1900

Сын: Осипов Иоанн Давидович

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1902

Сын: Осипов Павел Давидович

Отец ребёнка: Осипов Давид Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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