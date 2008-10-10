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Усманова Елена Денисовна
Усманова Елена Денисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.2008
Пол
Женский
Отец
Усманов Денис Марсович
1978 г.р.
Мать
Усманова (Горяная) Ирина Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2008
Отец:
Усманов Денис Марсович
Мать:
Усманова Ирина Александровна
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