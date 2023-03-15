Фроликова (Рябинина) Параскева Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Рябинин Иосиф Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1883
Рождение ребёнка
1884
Сын: Фроликов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Лаврентьев
Рождение ребёнка
08.01.1897
Сын: Фроликов Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Лаврентьев
Рождение ребёнка
16.06.1899
Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Лаврентьев
Рождение ребёнка
11.02.1901
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Лаврентьев
Смерть
Неизвестно