Фроликова (Рябинина) Параскева Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФроликова (Рябинина) Параскева Иосифова

Фроликова (Рябинина) Параскева Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Рябинин Иосиф Тимофеев

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1883

Муж: Фроликов Дмитрий Лаврентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Фроликов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Лаврентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1897

Сын: Фроликов Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Лаврентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1899

Сын: Фроликов Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Лаврентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1901

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close