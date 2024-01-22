Новиков Стефан Иванович
Место рожденияЯрославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Клещово
Дата рождения01.08.1904
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1904
Отец: Новиков Иван Алексеевич
Мать: Дарья Петровна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 856 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1901, 1904 годы, страница 41
Крещение
02.08.1904
Восприемники - Алексей Кононович Дунаев, Евдокия Антипова Виноградова