Nakonechny Nikolaus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nakonechny Nikolaus

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Nakonechny Gregorius

Мать: Maria

Смерть
1921
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