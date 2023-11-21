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Nakonechny Nikolaus
Nakonechny Nikolaus
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
1921
Пол
Мужской
Отец
Nakonechny Gregorius
Мать
(Bilinski) Maria
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Nakonechny Gregorius
Мать:
Maria
Смерть
1921
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