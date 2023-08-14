Нискошапка Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нискошапка Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нискошапка Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шумар Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злогостьева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Шумар Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумар Мария Ивановна