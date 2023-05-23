Киров (Кыров) Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киров (Кыров) Михаил Григорьевич

Место рождения

Россия, Свердловская обл., Манчажский район, Верхотинский с/с

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кыров Григорий

Мать: не указана

Россия, Свердловская обл., Манчажский район, Верхотинский с/с
Рождение ребёнка
Около 10.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
02.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирова Евдокия Афанасьевна

Россия, Свердловская обл., Манчажский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирова Евдокия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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