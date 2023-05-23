Киров (Кыров) Михаил Григорьевич
Место рожденияРоссия, Свердловская обл., Манчажский район, Верхотинский с/с
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кыров Григорий
Мать: не указана
Россия, Свердловская обл., Манчажский район, Верхотинский с/с
Рождение ребёнка
Около 10.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
02.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирова Евдокия Афанасьевна
Россия, Свердловская обл., Манчажский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно