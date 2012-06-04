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Стахович Кира Дмитриевна
Стахович Кира Дмитриевна
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Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
04.06.2012
Пол
Женский
Отец
Стахович Дмитрий Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Стахович (Саламатина) Татьяна Александровна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2012
Отец:
Стахович Дмитрий Сергеевич
Мать:
Стахович Татьяна Александровна
Шахтёрск
Место жительства
С 2012
Шахтёрск
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