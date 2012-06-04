Стахович Кира Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахович Кира Дмитриевна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

04.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2012

Отец: Стахович Дмитрий Сергеевич

Мать: Стахович Татьяна Александровна

Место жительства
С 2012
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