Кархова (Лукашова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукашов Семён
Мать: Лукашова София
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кархов Василий
Отец ребёнка: Кархов Пётр
Рождение ребёнка
Между 1958 и 1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кархов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кархов Пётр
Смерть
Неизвестно