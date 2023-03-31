Кархова (Лукашова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кархова (Лукашова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукашов Семён

Мать: Лукашова София

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кархов Василий

Отец ребёнка: Кархов Пётр

Рождение ребёнка
Между 1958 и 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кархов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кархов Пётр

Смерть
Неизвестно
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