Skalm (Sabelfana) Carin Andersdotter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Skalm (Sabelfana) Carin Andersdotter

Место рождения

Viipuri

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1591

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1545 г.р.

Дети

Около 1575 г.р.

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Viipuri
Рождение ребёнка
Около 1575

Сын: Skalm Anders 144

Отец ребёнка: Skalm Johan Hansson

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1579

Муж: Skalm Johan Hansson

Uusimaa, Finland
Make/Maka: Carin Andersdotter Sabelfana
Смерть
1591
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