Skalm (Sabelfana) Carin Andersdotter
Место рожденияViipuri
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1591
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Viipuri
Рождение ребёнка
Около 1575
Сын: Skalm Anders 144
Отец ребёнка: Skalm Johan Hansson
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1579
Муж: Skalm Johan Hansson
Uusimaa, Finland
Make/Maka: Carin Andersdotter Sabelfana
Смерть
1591