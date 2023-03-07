Глухин (Глушенков) Архип Степанов
Место рождения
Дата рождения19.02.1836
Дата смерти28.06.1836
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1836
Крещение
21.02.1836
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Петр Козмин Гарбуноф и Тогож села отставнаго солдата ундир афицера Алексея Емельянова дочь девица Катерина Алексеива | Казанская церковь
Смерть
28.06.1836
Причина смерти: от горячки
Похороны
?.06.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви