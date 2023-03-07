Глухин (Глушенков) Архип Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухин (Глушенков) Архип Степанов

Глухин (Глушенков) Архип Степанов

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.02.1836

Дата смерти

28.06.1836

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1836

Отец: Глушенков (емелин) Степан Алексеев

Мать: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.02.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Петр Козмин Гарбуноф и Тогож села отставнаго солдата ундир афицера Алексея Емельянова дочь девица Катерина Алексеива | Казанская церковь
Смерть
28.06.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
?.06.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close