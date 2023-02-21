Костина МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1968

Отец: Костин АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВИЧ

Мать: Костина НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

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