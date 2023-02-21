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Костина МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Костина МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1968
Пол
Женский
Отец
Костин АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВИЧ
1941 г.р.
Мать
Костина (Разуваева) НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1968
Отец:
Костин АНАТОЛИЙ ТРИФОНОВИЧ
Мать:
Костина НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
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