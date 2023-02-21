Котова Евдокия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Котов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Котов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Котов Даниил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно