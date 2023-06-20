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Денис
Денис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
28.04.1894
Пол
Мужской
Отец
Никита
1874 г.р.
Мать
(Носова) Вера Григорьевна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Никита
Мать:
Вера Григорьевна
Смерть
28.04.1894
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