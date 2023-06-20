Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.04.1894

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: Вера Григорьевна

Смерть
28.04.1894