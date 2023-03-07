Салдаева Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салдаева Елена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1895 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Салдаев Николай Виссарионович

Рождение ребёнка
01.03.1901 ст.

Сын: Салдаев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Салдаев Николай Виссарионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салдаев Николай Виссарионович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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