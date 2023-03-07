Салдаева Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1895 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Салдаев Николай Виссарионович
Рождение ребёнка
01.03.1901 ст.
Сын: Салдаев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Салдаев Николай Виссарионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно