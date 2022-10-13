Ромашов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1960
Дата смерти13.10.2022
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960
Отец: Ромашов Николай
Мать: Ромашова Екатерина
Рождение ребёнка
01.02.1985
Дочь: Максакова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Ромашова Татьяна Николаевна
Д.Хинецкое
Рождение ребёнка
20.08.1990
Дочь: Погорельцева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Ромашова Татьяна Николаевна
Смерть
13.10.2022