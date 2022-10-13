Ромашов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1960

Дата смерти

13.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960

Отец: Ромашов Николай

Мать: Ромашова Екатерина

Рождение ребёнка
01.02.1985

Дочь: Максакова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Ромашова Татьяна Николаевна

Д.Хинецкое
Рождение ребёнка
20.08.1990

Дочь: Погорельцева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Ромашова Татьяна Николаевна

Смерть
13.10.2022
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