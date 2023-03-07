Щемелева (Зырянова) Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щемелева (Зырянова) Нина Борисовна

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Место рождения

Полевской, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

15.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937

Отец: Зырянов Борис Иосифович

Мать: Потеряева Нина Александровна

Полевской, Полевской, Свердловская область
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