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Щемелева (Зырянова) Нина Борисовна
Щемелева (Зырянова) Нина Борисовна
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Место рождения
Полевской
, Полевской, Свердловская область
Дата рождения
15.11.1937
Пол
Женский
Отец
Зырянов Борис Иосифович
Мать
Потеряева Нина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937
Отец:
Зырянов Борис Иосифович
Мать:
Потеряева Нина Александровна
Полевской
, Полевской, Свердловская область
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