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Каткова (Каткова) Любовь Николаевна
Каткова (Каткова) Любовь Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Овсянникова (Каткова) Клавдия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать:
Овсянникова Клавдия Ивановна
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