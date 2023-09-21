Лассен Педер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лассен Педер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лассен Йоханнес Кристиан

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лассен Лоренц Педер

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Лоренце Кристине Хансине (Карине?)

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сесилия Софи Мариане

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ловисе Хенриетте

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кристиана Вильхельмина

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1790

Сын: Лассен Иеремиас Клокер

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Энгельке Сесилие

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1794

Сын: Лассен Отто Фредерик Стуб

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1796

Сын: Лассен Кристиан Людвиг

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1798

Сын: Лассен Нильс Фредрик

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Николине Матильде

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1799

Сын: Лассен Лаурентиус Фредрик Торденскьоль

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Эрасмине Петрине

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1802

Сын: Лассен Вильхельм Август

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1804

Сын: Лассен Йёрлев Кристиан

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1805

Сын: Лассен Карл Вильхельм Конрад

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Эмили Юсефин Константин

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Рождение ребёнка
1808

Сын: Лассен Вильхельм Август

Мать ребёнка: Лассен Ингеборг

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лассен Ингеборг

Смерть
1824
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