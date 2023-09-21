Лассен Педер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Сын: Лассен Лоренц Педер
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Дочь: Лоренце Кристине Хансине (Карине?)
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Дочь: Сесилия Софи Мариане
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Дочь: Ловисе Хенриетте
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Дочь: Кристиана Вильхельмина
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Дочь: Энгельке Сесилие
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Сын: Лассен Отто Фредерик Стуб
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Сын: Лассен Нильс Фредрик
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Дочь: Николине Матильде
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Сын: Лассен Лаурентиус Фредрик Торденскьоль
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Дочь: Эрасмине Петрине
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Сын: Лассен Карл Вильхельм Конрад
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Дочь: Эмили Юсефин Константин
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Мать ребёнка: Лассен Ингеборг
Жена: Лассен Ингеборг