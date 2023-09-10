Сафронова (Мизенина) Элеонора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Мизенина) Элеонора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1989

Отец: Мизенин Михаил Александрович

Мать: Мизенина Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
07.02.2008

Дочь: Шведченко Алина Вадимовна

Отец ребёнка: Шведченко Вадим Геннадьевич

Рождение ребёнка
01.11.2016

Дочь: Мизенина Дарина Артуровна

Отец ребёнка: Костышин Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костышин Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведченко Вадим Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Евгений Викторович

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