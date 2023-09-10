Сафронова (Мизенина) Элеонора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1989
Рождение ребёнка
07.02.2008
Дочь: Шведченко Алина Вадимовна
Отец ребёнка: Шведченко Вадим Геннадьевич
Рождение ребёнка
01.11.2016
Дочь: Мизенина Дарина Артуровна
Отец ребёнка: Костышин Артур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костышин Артур
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно