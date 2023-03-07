Колупаева Хеврония Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Кушкецких верховин, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1799