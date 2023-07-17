Годий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Мария