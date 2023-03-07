Денисова Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1885 ст.
Образование
1893
Паньшонки, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1894 по 1895
Образование
С 1896 по 1902
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 1903 по 1906
Работа или профессия
Между 1907 и 1909
Работа или профессия
С 1912
Такашур, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно