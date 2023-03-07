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Денисова Людмила Васильевна

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Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

25.05.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1885 ст.

Отец: Денисов Василий Николаевич

Мать: Денисова Елизавета Александровна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
1893
Паньшонки, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1894 по 1895
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1896 по 1902
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 1903 по 1906
Работа или профессия
Между 1907 и 1909
Работа или профессия
С 1912
Такашур, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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