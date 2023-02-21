Сорокин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
15.07.1977
Сын: Сорокин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Марина Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1984
Дочь: Дабаш Агата Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.2000
Сын: Сорокин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ган Елена Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана