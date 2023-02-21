Сорокин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Иван Ефимович

Мать: Сорокина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
15.07.1977

Сын: Сорокин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Марина Александровна

Рождение ребёнка
10.08.1984

Дочь: Дабаш Агата Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.2000

Сын: Сорокин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ган Елена Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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