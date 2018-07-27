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Ганиева Асият Арсеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.2018

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2018

Отец: Ганиев Арсен Бахтиярович

Мать: не указана