Гибадуллина (Шамсутдинова) Люза Гусамутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1942
Отец: Шамсутдинов Гусамутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1969
Дочь: Коваленко Гульназ Ахсановна
Отец ребёнка: Гибадуллин Ахсан Фаткуллинович
Рождение ребёнка
27.06.1979
Дочь: Хаертдинова Гузель Ахсановна
Отец ребёнка: Гибадуллин Ахсан Фаткуллинович