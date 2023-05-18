Гибадуллина (Шамсутдинова) Люза Гусамутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллина (Шамсутдинова) Люза Гусамутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1942

Отец: Шамсутдинов Гусамутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1969

Дочь: Коваленко Гульназ Ахсановна

Отец ребёнка: Гибадуллин Ахсан Фаткуллинович

Рождение ребёнка
27.06.1979

Дочь: Хаертдинова Гузель Ахсановна

Отец ребёнка: Гибадуллин Ахсан Фаткуллинович

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