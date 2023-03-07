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Перкалев Николай Васильевич

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Место рождения

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.12.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Тихонравова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Перкалева Анна Рафаиловна

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.07.1920 ст.

Жена: Перкалева Анисия Викторовна

венчались в Успенской церкви г. Самары.
Рождение ребёнка
26.06.1923

Сын: Перкалев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Перкалева Анисия Викторовна

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перкалева Анна Рафаиловна

Смерть
Неизвестно
Красногорск, Красногорск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)
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