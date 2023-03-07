Перкалев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Тихонравова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Перкалева Анна Рафаиловна
Бракосочетание
13.07.1920 ст.
венчались в Успенской церкви г. Самары.
Рождение ребёнка
26.06.1923
Сын: Перкалев Борис Николаевич
Мать ребёнка: Перкалева Анисия Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красногорск, Красногорск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)