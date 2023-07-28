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Шишман Феодора Константиновна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: София Харлампиевна

Отец ребёнка: Шишман Харлампий Антонович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шишман Игнат Харлампиевич

Отец ребёнка: Шишман Харлампий Антонович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шишман Петр Харлампиевич

Отец ребёнка: Шишман Харлампий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишман Харлампий Антонович

Смерть
Неизвестно