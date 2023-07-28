Шишман Феодора Константиновна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: София Харлампиевна
Отец ребёнка: Шишман Харлампий Антонович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шишман Игнат Харлампиевич
Отец ребёнка: Шишман Харлампий Антонович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Шишман Харлампий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно