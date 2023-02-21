Мартынов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1940

Дочь: Бронникова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Мартынова Александра

Подойниково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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