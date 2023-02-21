Мартынов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1940
Дочь: Бронникова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Мартынова Александра
Подойниково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай