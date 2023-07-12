Леви (Глухих) Эмилия Козьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леви (Глухих) Эмилия Козьмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

19.08.1994

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: Глухих Козьма Антонович

Мать: Глухих Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леви Игорь Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.08.1994